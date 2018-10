Bibi Breijman helemaal klaar met haters

„Hoi haters van vandaag, wat een talent hebben jullie toch”, zo begint ze haar betoog. „Daar zouden jullie eigenlijk iets mee moeten doen. De hele dag berichten schrijven naar mensen die jullie niet kennen bijvoorbeeld!”

Bibi vervolgt: „Neem nou de reactie: ’vuile aandachtshoer’, zo inspirerend! Ik dacht; die laat ik afdrukken op mijn shirt! Zodat ik elke keer wanneer ik dit shirt draag, ik weer even herinnerd word aan wie ik werkelijk ben. Geschreven door iemand die mij vast beter kent dan wie dan ook? Met zoveel klasse en intelligentie én, als klap op de vuurpijl, geïllustreerd met een profielfoto van een anonieme kat of een plaatje van Transformers, want die zijn zo cool. He-le-maal te gek!”

Bibi vindt het vooral vervelend dat haar haters veilig van achter een computerscherm los kunnen gaan. „Dat is pas echt iets om trots op te zijn. Want een dag niet gehaat is een dag niet geleefd natuurlijk!”