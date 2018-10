Gerard Butler zegt première in Saoedi-Arabië af na moord op Jamal Khashoggi

Dat vertelt de acteur aan Bild. „Aan de ene kant vind ik het jammer voor de mensen die de première georganiseerd hebben en voor de fans die wilden komen. Aan de andere kant zou het wel heel ongevoelig van me zijn om onder deze omstandigheden wel te gaan”, aldus Butler.

Op de gastenlijst stonden ook enkele invloedrijke Saoedi’s. De Hollywoodster zag dat niet zitten. „Ik zou daar ook wat mensen ontmoet hebben waar ik me op dit moment niet zo prettig bij zou voelen. Ik zou het land graag nog eens bezoeken, maar nu is het niet de goede tijd.”

In april werd het verbod op bioscoopbezoek in het streng islamitische land na 35 jaar opgeheven. De première zou plaatsvinden in de hoofdstad Riyad.

Khashoggi werd eerder deze maand vermoord toen hij het consulaat in Istanbul binnenging om papieren te regelen voor zijn aanstaande huwelijk. Hij was een fel criticus van de Sauidsche heerser kroonprins Mohammed bin Salman.