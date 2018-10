Boer Wim wil trio voor altijd

Boer Wim te midden van zijn logeervrouwen Marlies, Paula en Marit. Ⓒ Linelle Deunk/Kro-Ncrv

Spoiler alert!- Het eerste keuzemoment in het tiende seizoen van Boer zoekt Vrouw is nu al memorabel. Boer Wim leek het allemaal om het even; van lootjes trekken hadden zijn vrouwen zelfs niet raar opgekeken. Yvon Jaspers kwam eraan te pas om hem duidelijk toe te spreken. En een gekwelde boer Marnix betwijfelde de gemoedstoestand van een enthousiaste logeerdate…