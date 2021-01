Joe Exotic gelooft alsnog in pardon van Trump

Premium Columns

En dus krijgt Lilianne Ploumen het moeilijk

Toch Lilianne Ploumen dus. Leuk, spontaan mens. Ik zat eens met haar in een radioshow in een hotel en we trokken nog net niet in polonaise door de bar. Dochter van een melkboer, zo liet ze maandag subiet weten. Met andere woorden: ik ben hartstikke gewoon!