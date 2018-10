Ⓒ ANP

Twan Huys bewees zichzelf vrijdagavond een slechte dienst. Met zijn optreden wakkert hij weliswaar een debat aan over de principiële journalistieke vraag of je afspraken maakt met een gast, maar bovenal toonde hij zich een onbetrouwbare gastheer door verwarring te zaaien over beloftes aan Jenny Douwes.