Onduidelijkheid over carrière Bublé

Hij is nog maar 43 jaar, maar Michael Bublé zet een punt achter zijn imposante carrière. De zanger verkocht zo’n 75 miljoen platen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Fans van hitzanger MICHAEL BUBLÉ weten het ook niet meer. Al maanden kijken zij uit naar zijn nieuwe album Love, maar dat doen zij met een dubbel gevoel nu de Canadees heeft laten weten dat deze cd ook zijn laatste zal zijn. „Ik wil niet meer, ik ben klaar met de roem en het narcisme van de beroemdheid. Dit is mijn laatste interview. Ik trek me terug.” De waarheid of goede pr-stunt? Zijn manager liet gisteravond weten dat het hier namelijk ’een grap’ betrof.