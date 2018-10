Drake praat voor het eerst over zoontje

Het jongetje werd geboren uit een korte affaire van de Canadees met voormalig pornoster Sophie Brussaux. Op zijn album Scorpion rapt hij dat hij de moeder van zijn zoon maar twee keer had ontmoet toen zij zwanger bleek. In eerste instantie ontkenden woordvoerders van Drake dat hij de vader was van het kind, maar na een vaderschapstest na de geboorte van Adonis bleek het jongetje wel degelijk van hem.

In het interview besprak de muzikant ook zijn relatie met de moeder van zijn kind. „Ik ben een alleenstaande vader die nog leert te communiceren met een vrouw met wie ik maar een paar momenten heb gekend. Ik wil mijn zoon kunnen uitleggen wat er is gebeurd. Het is absoluut niet mijn bedoeling dat hij niet van zijn moeder houdt en ik wil niet dat de wereld boos is op haar. We zitten samen in deze situatie en zijn allebei verantwoordelijk.”