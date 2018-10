Kanye streamt optreden uit Oeganda

In de clips die hij zondag deelde, draagt de muzikant in eerste instantie een Oegandese vlag. Daarna stapt hij naar buiten en geeft een performance tussen drie ronde tenten, die zijn opgezet als tijdelijke studio.

Tijdens het optreden, dat hij Spaceship Calling Earth noemt, rapt Kanye over zijn Make America Great Again-pet en de superkracht die het hem geeft.

De rapper is in Oeganda met echtgenote Kim Kardashian en hun oudste kind, North. Kanye deelde ook een filmpje waarop hij met zijn 5-jarige dochter op zijn schouders door een park rent. Hij legt in het land de laatste hand aan album Yandhi, dat twee weken geleden uit zou komen maar toen volgens de muzikant nog niet af was.

