Zoon Tommy Lee en Pamela Anderson in The Hills

De 22-jarige zou op het moment de laatste contractbesprekingen voeren met MTV, dat The Hills: New Beginnings gaat uitzenden. Brandon kwam eerder dit jaar een aantal keer in het nieuws vanwege de ruzie met zijn vader. Afgelopen maart kwam het tot een handgemeen tussende Mötley Crüe-drummer en zijn zoon. Tommy beweert dat hij is aangevallen door Brandon, die volhoudt dat het zelfverdediging was.

Bekijk ook: Zoon Tommy Lee niet vervolgd voor vechtpartij

Door de ruzie tussen vader en zoon laaide ook een oude vete op tussen Tommy en zijn ex Pamela Anderson, Brandons moeder. In verschillende posts op social media beweerde Tommy dat Pamela hun zoons, naast Brandon ook Dylan (20), slecht heeft opgevoed. Zij liet daarop weten dat Tommy haar tijdens hun huwelijk heeft mishandeld.

MTV kondigde de reboot van realityserie The Hills aan tijdens de uitreiking van de VMA’s in augustus. Originele castleden Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt, Jason Wahler, Justin „Bobby” Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt en Whitney Port keren terug voor de serie. De grootste sterren uit het origineel, Lauren Conrad en Kristin Cavallari, doen niet mee aan de reboot.

Bekijk ook: Ruzie Tommy Lee en zoon blijft dooretteren