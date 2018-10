Prins Harry en Meghan aangekomen in Australië

Het paar werd onder grote belangstelling opgewacht. De aankomst van het vliegtuig werd zelfs live op televisie uitgezonden. Het publiek kreeg Harry en Meghan op wat vluchtige beelden na echter niet te zien. Ze werden al snel onder politiebegeleiding naar de residentie van de gouverneur-generaal gereden, waar ze nog even kunnen acclimatiseren voordat het officiële programma dinsdag begint.

Harry en Meghan doen behalve Australië de komende weken ook Tonga en Nieuw-Zeeland aan. De focus van het bezoek ligt op de Invictus Games, die dit jaar van 20 tot 27 oktober in Sydney worden gehouden. Waarschijnlijk zal Meghan er niet bij zijn als de reis naar Fiji gaat omdat ze in verwachting zou zijn en dit land waar het zikavirus actief is, gevaarlijk is voor zwangere vrouwen.