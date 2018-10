Echtgenoot vecht op trouwdag voor huwelijk met JWoww

Maar Roger - die in zijn Instagrambio heeft staan dat hij ’een goede vader’ maar een ’verschrikkelijke echtgenoot’ is, lijkt het niet zomaar te willen opgeven. Bij een foto van een etentje van de twee schreef hij toepasselijk: „Rome is niet in een dag gebouwd.” Ook verraste hij JWoww met een ritje in een romantische koets, waarin hij een grote bos bloemen voor haar klaar had liggen. „Gelukkige trouwdag”, wenst hij haar. Fans waarderen de moeite die hij voor haar doet en wensen hen dan ook toe dat ze met succes aan hun huwelijk mogen werken.

Eind vorige maand zag New York Post rechtbankpapieren in waarin de 32-jarige realityster een scheiding aanvraagt. In de documenten geeft ze aan dat het al langer rommelt tussen haar en Roger. De afgelopen maanden zou de relatie zo achteruit zijn gegaan, dat ze geen hoop meer heeft op een verzoening.

De twee leerden elkaar in 2010 kennen in een bar. Drie jaar later vroeg Roger Jenni ten huwelijk. In 2014 kregen ze een dochter, Meilani. Tijdens hun huwelijksplechtigheid anderhalf jaar later maakte het stel bekend een tweede kind te verwachten. Zoon Greyson werd in 2016 geboren.