Te weinig animo Vlaams afscheid Liesbeth List

Het eerbetoon Hommage La List, waarin terug wordt gekeken op de carrière van List, werd eerder dit jaar wel voor een volle zaal gespeeld in Barneveld. In Turnhout zou zondag een Vlaamse versie volgen, waarbij fans persoonlijk afscheid konden nemen van de inmiddels gestopte zangeres. Ze zou zelf niet zingen, maar wel aanwezig zijn.

Lists dochter Elisah wijt de tegenvallende kaartverkoop aan achterblijvende publiciteit. „Ik denk dat veel mensen dus gewoon niet wisten dat het evenement zou plaatsvinden. Misschien heeft het ook te maken met de datum, veel mensen in België zitten met hun hoofd bij de verkiezingen.” Of er later een nieuwe poging wordt gedaan is niet duidelijk. „Het zou kunnen, maar voorlopig staat er nog niets gepland”, aldus Elisah.