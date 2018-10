Transparent eindigt met musicalaflevering

Bedenker van de serie Jill Soloway beschrijft in een interview met New York Times dat de aflevering ’een mix moet worden van Jesus Christ Superstar, La La Land en Flight Of The Conchords, maar dan met iets meer Joods erin. Een beetje zoals Yentle’.

De aflevering is nog niet opgenomen, maar wordt naar verwachting in het najaar van 2019 uitgezonden in de VS.

Het vijfde seizoen van Transparent wordt opgenomen zonder hoofdrolspeler Jeffrey Tambor, die de transgender Maura Pfefferman speelde. De acteur werd in het najaar van 2017 beschuldigd van seksueel ongepast gedrag op de set, en begin dit jaar ontslagen.