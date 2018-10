Fans ongerust na breuk Ariana en Pete Davidson

Pete en Ariana verloofden zich dit voorjaar na een paar weken daten, en de Saturday Night Live-comedian trok al snel in bij de zangeres, die een miljoenenpenthouse heeft in New York. Zondag werd echter bekend dat de twee uit elkaar zijn.

Fans van de zangeres maakten zich daarna op social media zorgen om uiteenlopende zaken. De meeste waren bezorgd om de zangeres zelf, die na de dood van haar ex Mac Miller sowieso al in een moeilijke tijd zat. Anderen vroegen zich af wat er nu gaat gebeuren met Piggy Smalls, het biggetje dat Ariana en Pete onlangs in huis namen. Ook zijn veel fans benieuwd wat er nu gaat gebeuren met het nummer met de titel Pete Davidson, dat op Ariana’s nieuwe album moet verschijnen.