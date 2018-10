Paleis bevestigt: Meghan is ZWANGER!

Meghan zou het de koningin en de rest van de koninklijke familie vrijdag op de bruiloft van Eugenie onthuld hebben. Nu zij en prins Harry net in Sydney geland zijn voor hun eerste grote internationale tour sinds hun huwelijk, maakt Kensington Palace het maandag ook aan de rest van de wereld bekend.

De baby wordt verwacht in de lente van 2019. „Koninklijke Hoogheden hebben alle steun die zij sinds hun huwelijk in mei mochten ontvangen van mensen over de hele wereld erg gewaardeerd en zijn verheugd om dit blijde nieuws te kunnen delen met het publiek.”

De geruchten gingen al maanden en toen onlangs een woordvoerder zich liet ontglippen dat Meghan niet meeging naar Fiji, wisten mensen het zeker: Meghan moet wel zwanger zijn. Het zikavirus dat op Fiji heerst, is immers met name gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Ook kleding die zij droeg en haar nieuwe kapsel wakkerden geruchten aan.

Eerder werd gezegd dat Meghans moeder Doria Ragland haar zal helpen met de baby. Zij werd gespot terwijl ze een school voor nanny’s bezocht in Londen.