Dochtertje Monica Geuze in ziekenhuis

„Ik wil er niet te veel over zeggen. Ze is gisteren opgenomen. Het is niet ernstig gelukkig. We zijn op tijd, maar ze ligt er nog steeds”, vertelt een geëmotioneerde Lars aan RTV Rijnmond. Het was de reden dat de stadionspeaker hem na een doelpunt van Veldwijk sterkte wenste.

Aan RTL laat Monica’s manager weten dat hun dochtertje Zara-Lizzy zondag preventief is opgenomen ’omdat ze te weinig dronk de dagen ervoor’. „De opname in het ziekenhuis is om te zorgen dat Zara-Lizzy genoeg voeding binnenkrijgt. Vannacht heeft ze een goede nacht gehad en gelukkig goed gedronken. Monica en Lars waren geschrokken, maar ze waren er op tijd bij dus hebben goede hoop dat Zara-Lizzy er weer snel bovenop komt.”

Monica zelf heeft online nog niks laten weten. Wel plaatste ze gisteren een schattige foto van Zara-Lizzy met de tekst I love you erbij.