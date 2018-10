Meghans moeder dolblij met komst kleinkind

Afgelopen maand is volgens de Britse tabloid Doria gezien bij een klasje die lessen in kraamzorg kreeg in Californië. Insiders rondom de koninklijke familie beweren dat Doria naar Londen zou verhuizen, om Meghan te helpen met de verzorging van de baby, omdat Meghan geen nanny zou willen.

Doria, het enige familielid van de bruid die aanwezig was bij de bruiloft van het stel in mei, is enorm close met de voormalige Suits-actrice en zou volgens Daily Mail zelfs bij het koppel intrekken.

Meghan zou in goede gezondheid verkeren en heeft een goede 12 weken scan gehad. Dit laatste nieuws zou erop duiden dat Meghan rond eind april is uitgerekend.

Geen prins of prinses

De kleine zal het eerste nichtje of neefje voor prins George, prinses Charlotte en prins Louis zijn, maar zal niet de titel prins of prinses krijgen, tenzij koningin Elizabeth dat officieel aanvraagt.