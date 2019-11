Frank van Etten gaat weer trouwen

„Ze zei JA!”, schrijft een dolgelukkige Van Etten bij een video waarin het aanzoek te zien is op sociale media. Frank vroeg zijn vriendin tijdens een etentje in Zwolle ten huwelijk.

De volkszanger, bekend van zijn hit Leef als een zigeuner, heeft een pittige tijd achter de rug. Begin 2017 werd bekend dat Van Etten bedreigd en afgeperst werd. Enkele maanden later besloten Frank en zijn toenmalige vrouw Irma een punt te zetten achter hun huwelijk van 12,5 jaar.

Sinds Frank en Melanie vorig jaar hun huis in Apeldoorn betrokken, lijkt het weer stukken beter te gaan met de zanger. Steeds vaker treedt hij weer op en er is zelfs nieuwe muziek onderweg. Onlangs moest hij nog wel de bittere slik slikken dat zijn 20-jarig artiestenjubileum in Ahoy plaats moet maken voor het Songfestival, maar wellicht dat de planning van zijn bruiloft de pijn iets kan verzachten.

