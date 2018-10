Bijzondere Apen-verjaardag voor Xess Xava (3)

De beroemde ouders trokken dan ook alles uit de kast voor hun jarige Xess Xava. En aangezien het jochie onafscheidelijk is van zijn apenknuffel, was het thema snel bedacht. Yolanthe’s broer Xavier deelt in zijn Insta Storie dan ook een foto en een filmpje, waarbij een van de ’apen’ al in kostuum achter het stuur zit, de staart om de versnellingspook geslingerd.

Voor de tv-ster en haar beroemde profvoetballer was het niet al te moeilijk om nog wat mensen te vinden die zich verkleedden als aap om de driejarige de dag van zijn leven te geven. Als Wesley daar geen punten mee scoort...

Ⓒ Instagram