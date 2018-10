Bulgarije slaat komend songfestival over

De Bulgaren deden in 2005 voor het eerst mee, maar echt een succes werd het in de beginjaren niet met slechts één finaleplaats in negen deelnames. In 2014 en 2015 deed het land niet mee vanwege financiële redenen en de instabiele politieke situatie in Bulgarije.

In 2016 keerde het land met succes terug. De afgelopen drie jaar werd steeds de finale gehaald, met 2017 als hoogtepunt. Zanger Kristian Kostov haalde het liedjesfestijn toen bijna naar Sofia, maar hij werd met zijn liedje Beautiful Mess uiteindelijk tweede achter Salvador Sobral. Vorig jaar werd Bulgarije veertiende met de band Equinox.