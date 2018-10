Felicitaties voor Harry en Meghan stromen binnen

Natuurlijk was Meghans moeder Doria er snel bij om te verkondigen hoe blij ze was voor haar dochter. Maar ook aan Harry’s kant stromen de felicitaties binnen: zo hebben vader Charles, Camilla, koningin Elizabeth en prins Philip vanzelfsprekend hun vreugde over het nieuws uitgesproken. Overigens konden de meesten van hen dat al informeel doen, toen Harry en Meghan het nieuws vrijdag op de bruiloft van prinses Eugenie alvast bekendmaakten bij de familie.

En ook Harry’s broer William en zijn vrouw Catherine Middleton lieten zich niet onbetuigd, meldt Kensington Palace. Zelf werden zij in april voor de derde keer ouders, van de nu zes maanden oude prins Louis, broertje van prins George (5) en prinses Charlotte (3).

Verder heeft premier Theresa May officieel verklaard: „Mijn warme felicitaties aan de hertog en hertogin van Sussex voor het heuglijke nieuws dat zij een baby verwachten in de lente. Ik wens ze alle goeds.”

Ook de aartbisschop van Canterbury, Justin Welby, die het stel in mei heeft getrouwd in St. George’s Chapel heeft Harry en Meghan zijn gelukwensen gegeven.