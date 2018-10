Jim Bakkum emotioneel bij première All Stars

Bij een foto van hem met zijn zwangere vrouw Bettina Holwerda schrijft hij wat hem allemaal raakte in de afgelopen week. „Wat een week van uitersten. Van zingen op de herdenking van de slachtoffertjes in Oss, tot de première van Zwaar Verliefd en gisteren dan na maanden hard repeteren, de première van All Stars in het Nieuwe Luxor in Rotterdam.”

Jim voelde veel liefde vanuit de zaal. „Bij Toen Ik Je Zag kreeg ik het aan het einde even te kwaad, voelde meer emotie dan normaal. (...) Zó fijn om mijn eigen voetbalvrouw in de zaal te hebben, met ons trappelende baby’tje in haar buik...”