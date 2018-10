Manager chagrijnig dat Ariana Grande niet kwam op gala tegen kanker

Ariana zou het weekend komen optreden op het F**k Cancer Gala bij de Warner Bros. Studios in Los Angeles, waar Yael Cohen, de vrouw van Scooter Braun, een award zou krijgen. Maar dit weekend verbrak de zangeres haar verloving met komiek Pete Davidson, wat vermoedelijk de reden was dat ze het liet afweten tijdens het gala.

De manager kon op het laatste moment de favoriete komiek van zijn vrouw, Trevor Noah, als vervanger regelen. Bij de aankondiging was zijn teleurstelling evenwel merkbaar: „Iemand met wie ik erg close ben zou vandaag voor jullie komen zingen, maar vanwege dingen waar zij doorheen moet, kon ze hier vandaag niet zijn. En terwijl ik gefrustreerd was, als haar manager, kijkt mijn vrouw, zoals zij is, me aan en zei: ’Ze heeft tijd nodig’.”

Ariana gaat door een moeilijke tijd. Ze kondigde kortgeleden al aan dat ze even rust neemt en verbrak dit weekend haar verloving met Saturday Night Live-komiek Pete Davidson; naar verluidt speelt de dood van haar ex-vriend Mac Miller daar een rol in. Begin dit jaar werd nog bekend dat Ariana Grande het ook erg moeilijk heeft gehad na de aanslag tijdens een concert van haar in Manchester.

