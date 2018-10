Kim en Kanye ontmoeten president Oeganda

„Ik heet de Amerikaanse sterren Kanye West en Kim Kardashian in Oeganda van harte welkom”, twittert Museveni, waarbij hij ook een aantal foto’s deelt.

„Ik had vruchtbare discussie met het duo over hoe Oeganda gepromoot kan worden voor het toerisme en haar kunst. Ik wil Kanye graag bedanken voor de witte sneakers. Geniet van je tijd in Oeganda. Het is de echte parel van Afrika”, aldus de president.

Bekijk ook: Kanye streamt optreden uit Oeganda

Eerder werd al bekend dat Kanye een spontaan optreden heeft gegeven in het Afrikaanse land. Het album Yandhi zal naar verwachting volgende maand uitkomen.

Bekijk ook: Kim Kardashian en Kanye West bezoeken Oeganda