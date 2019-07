John Oates: ’Ik móest van mijn snor af’

Al meer dan veertig jaar deelt John Oates (rechts) het podium met Daryl Hall. Ⓒ Hollandse Hoogte

Samen met Daryl Hall scoorde John Oates eind jaren zeventig en halverwege jaren tachtig hits als Rich Girl, I Can’t Go For That (No Can Do), Maneater en Out of Touch. De twee verkochten wereldwijd meer dan 40 miljoen platen, wat hen het succesvolste popduo aller tijden maakt. Hall and Oates maakten zaterdagavond hun debuut op Bospop en zullen zondag te zien zijn op het North Sea Jazz Festival.