Jan Boskamp lag zes dagen op ic met hartproblemen

Boskamp had al twee keer eerder een kijkoperatie gehad, zo legde hij maandagavond uit in Veronica Offside. Destijds zijn er ook stents geplaatst. „Maar beter ging het niet”, aldus de analist. Boskamp besloot daarom weer naar het ziekenhuis te gaan. „Ze (de artsen, red.) zeiden: ’Morgen mag je weer naar huis.’ Maar uiteindelijk heb ik daar twaalf dagen gelegen.”

Er is een pacemaker bij Boskamp geplaatst die ervoor zorgt dat zijn hart op het juiste ritme blijft kloppen. De ellende was echter nog niet voorbij. Tot overmaat van ramp raakte hij ook besmet met het RS-virus. „Mijn longen zaten vol met water. Ik heb wel tien tot twaalf liter vocht uitgeplast.”

Inmiddels voelt de voetbalanalist zich weer helemaal fit. „Het is niet te geloven. Ik zei altijd dat ik zo moe was. Dat is nu niet meer zo.”