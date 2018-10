Prinses Beatrix naar opening Armando-expositie

De expositie omvat een groot overzicht van Armando's werk, van de jaren zestig tot en met de meest recente schilderijen. Voorlinden heeft meer dan veertig werken van zijn hand in de collectie.

Armando overleed op 1 juli op 88-jarige leeftijd. Hij ontmoette Beatrix enkele keren. Zo kreeg hij in 2009 uit handen van de toenmalige koningin een koninklijke onderscheiding en in 2004 waren ze beiden aanwezig bij de opening van het nieuwe Museum Oud Amelisweerd in Bunnik, waar veel werk van Armando tentoon werd gesteld.