Twan Huys komt maandag met verklaring in RTL Late Night

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

In het tv-programma RTL Late Night komt presentator Twan Huys maandag met een verklaring over het conflict, in de aflevering van vrijdag, tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Aanleiding was de dagen durende rechtszaak in Leeuwarden over de blokkade-actie op de A7 op de dag van de nationale sinterklaasintocht in 2017.