Zakenman eist 2 miljoen euro van Estelle Cruijff

Estelle Cruijf stond maandag in de zittingszaal oog in oog met haar voormalige vriend en zakenman Jacques Parson wegens een financieel conflict. Dit meldt Shownieuws. Estelle heeft een betalingsachterstand bij Parson van 160.000 euro, nadat de zakenman in 2017 een appartement voor haar met een prijskaartje van 1,2 miljoen heeft gefinancierd.