Richard Groenendijk gevraagd als presentator van Ranking The Stars

„Het voelt gewoon niet goed. Ik ben heel goed bevriend met Paul, ik weet hoe graag hij het mee had willen nemen naar RTL4. Ik heb er niet over getwijfeld”, zo vertelt Richard aan RTL. Hij zou het leuk vinden als een vrouw het programma over zou nemen. „Net zoals Chazia Mourali. Of gewoon nog eens nadenken als NPO en de rechten verkopen aan RTL, zodat Paul het kan doen.”

Richard onthulde ook dat hij niet in het nieuwe seizoen van Ranking The Stars te zien zal zijn, net als Patty Brard. De twee waren de afgelopen jaar veelvuldig in het programma te zien.