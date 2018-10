Bryan Singer verdedigt zich tegen artikel over wangedrag

„Ik weet al een tijdje dat Esquire mogelijk een negatief artikel over mij gaat publiceren”, schrijft Singer. „Zij hebben contact opgenomen met mijn vrienden, collega’s en mensen die ik niet ken.” De succesvolle filmmaker is bang dat mogelijke valse beschuldigingen hem kunnen schaden. „In het huidige klimaat, waarin vage beschuldigingen al genoeg zijn om carrières kapot te maken, is Esquire gevaarlijk bezig met een artikel gebaseerd op aannames die fictief en onverantwoord zijn.”

Singer gaat er niet op in om wat voor beschuldigingen het zou gaan. „Het artikel zal quotes gebruiken van ’bronnen’ die stellen veel te weten over mijn privéleven. Die uitspraken kunnen mijn carrière, waar ik al 25 jaar hard aan bouw, kapotmaken.” Het zou niet de eerste maal zijn dat de regisseur beticht wordt van seksueel wangedrag. Eerder beschuldigingen leidden niet tot rechtszaken en werden ook door Singer ontkend.

Van de regisseur komt over twee weken een nieuwe film uit, de biopic Bohemian Rhapsody over het leven van Queen-zanger Freddie Mercury.