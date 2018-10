'Halfzus Julia Louis-Dreyfus dood na overdosis'

Emma werd aangetroffen op een camping in Californië. Haar dood is door de politie bestempeld als een ongeluk.

Emma en Julia hadden dezelfde vader. Volgens de Daily Mail had Emma een vermogen van zo’n 23 miljoen dollar, maar geen testament. Haar moeder is aangewezen om zorg te dragen over de erfenis. Onlangs had ze een bedrijf opgezet om panden te ontwikkelen voor de productie van marihuana. In 2017 genas ze van borstkanker.

Het lijkt erop dat de twee halfzussen geen goede band hadden. Twee dagen na de dood van Emma promootte Julia het nieuwe seizoen van Veep op Instagram. In het openbaar sprak ze niet over haar omgekomen halfzus.