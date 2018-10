Temptation Island-deelnemer Mezdi zwaargewond na motorongeluk

Hoe de botsing tussen Mezdi en de bestuurder van een personenauto precies kon gebeuren, is onduidelijk. Meerdere ambulances en een traumahelikopter waren ter plaatse, de weg was enige tijd afgesloten voor onderzoek.

Zijn management laat aan Privé weten dat Mezdi buiten levensgevaar is. Hoe het met de automobilist is, is onbekend.

In april dit jaar raakte Mezdi zijn rijbewijs kwijt na een dollemansrit op een snelweg in Friesland. Volgens zijn manager had hij inmiddels zijn rijbewijs „al een maand of drie, vier terug”.