'Mel B deed meerdere zelfmoordpogingen'

Dat vertelt de voormalige Spice Girl in haar biografie Brutally Honest. Het gebeurde de avond voor de finale van X Factor UK. Mel B schreef zelfs een afscheidsbrief voor haar dochter Phoenix. Eerder had ze op haar veertiende al een zelfmoordpoging gedaan.

Het boek lijkt vol te staan met onthullingen, zo blijkt uit een verhaal van Daily Mail, die alvast inzage kregen. Zo blijkt Mel B dol te zijn op trio’s, onderging ze een operatie om haar vagina te verjongen en snoof ze cocaine tijdens de opnames van X Factor om haar depressie aan te kunnen. Ook schrijft ze over haar relatie met Eddie Murphy en het verlies van haar vader.

Bekijk ook: Mel B mag Eddie Murphy niet noemen in boek

Maar vooral haar bewogen huwelijk met Stephen Belafonte is onderwerp van gesprek. Mel B: „Ik weet wat het is om in elkaar geslagen te worden. Ik weet wat het is om gestompt, vernederd en geïsoleerd te worden. Om te voelen dat er geen andere weg is dan zelfmoord te plegen.”

Onlangs werd al bekend dat Mel B naar een afkickkliniek is geweest om haar alcohol- en seksverslaving te bestrijden.