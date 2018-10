Nicole Kidman: 'Huwelijk met Tom Cruise gaf me bescherming'

Het huwelijk zorgde ervoor dat mannen haar niet op een vervelende manier zouden benaderen, zo vertelt Kidman aan NY Magazine. „Ik was erg jong toen ik trouwde, maar het gaf me bescherming. Ik trouwde uit liefde, maar getrouwd zijn met een enorm machtige man zorgde ervoor dat ik op seksueel gebied niet werd lastiggevallen. Ik was aan het werk, maar ik zat erg in een cocon.”

Nadat Kidman en Cruise uit elkaar gingen, werd ze anders beanderd. „Ik was toen 32, 33, het was net alsof ik nog moest opgroeien.”

De acteurs adopteerden twee kinderen, Isabella en Connor. Met haar huidige man Keith Urban heeft ze ook twee kinderen, Sunday en Faith.