'Groot Hollywood-impresariaat schrapt deal Saudi's'

De deal, waarbij de Saudi's een belang van 5 tot 10 procent in het bedrijf zouden krijgen, wordt geschrapt na het verdwijnen van de in de Verenigde Staten wonende Saudische journalist Jamal Khashoggi. Endeavor, zoals het bedrijf ook wel genoemd wordt, zou onder interne druk staan om zich te distantiëren van Saudi-Arabië.

De spanningen tussen de VS en Saudi-Arabië lopen steeds meer op. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven zagen de afgelopen dagen af van investeringen of deals met de Saudi's.

Aanleiding daarvoor is de verdwijning van Khashoggi uit het Saudische consulaat in Istanbul. De Turkse autoriteiten vermoeden dat Saudi-Arabië Khashoggi heeft omgebracht en in stukken heeft gesneden. Saudi-Arabië ontkent.