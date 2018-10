Opbrengst Armstrong-film First Man valt tegen

Ⓒ Charles Sykes/Invision/AP

De opbrengsten van de biografiefilm First Man, over het leven van astronaut Neil Armstrong, vielen het afgelopen weekend tegen. Het drama met in de hoofdrol Ryan Gosling bracht in de VS en 22 andere landen waar de film uitging 25 miljoen dollar op. Dat is weinig voor een film met een budget van 70 miljoen en zo’n grote reclamecampagne, meldt The Hollywood Reporter.