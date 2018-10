Twan Huys: ’We hadden het anders moeten doen’

„Het was een bewogen weekend”, begon Huys, die meteen benadrukte dat hij Douwes en Afriyie samen aan tafel wilde hebben. „Onze redactie heeft weken geleden daar heldere afspraken over gemaakt.”

Die oorspronkelijke afspraken hielden in dat Douwes en Afriyie samen aan tafel zouden zitten in de uitzending, aldus Huys. „Vlak voor de uitzending” gaf de Friezin echter aan dat ze alleen aan tafel wilde zitten. „Daardoor kwamen we in een onmogelijke situatie”, aldus de presentator, omdat de uitzending al bijna begonnen was.

Oplossing

Huys dacht dat Afriyie het oké zou vinden om vanaf de tribune zijn inbreng te hebben. Daarom werd de toezegging aan Douwes gedaan. „Tijdens de reclame hoorden we dat Afriyie ook aan tafel wilde zitten”, aldus Huys.

Uiteindelijk nodigde Huys iedereen uit aan tafel. Dit was tegen het zere been van Douwes, die duidelijk maakte op tv dat een afspraak was geschonden. „Niemand is blij met hoe dit gegaan is, ook ik niet. Dit was niet onze bedoeling”, reageert Huys nu. „We wilden een gesprek voeren waar alle partijen tevreden mee zouden zijn.”

De advocaat van Douwes, Wim Anker liet dit weekend al weten: „Er zijn geen afspraken gemaakt om allen aan één gesprekstafel plaats te nemen.” De advocaat van Afriyie gaf juist de schuld aan Douwes die ’op onredelijke wijze de voorwaarden van het gesprek en de inhoud te dicteren’.

