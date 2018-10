Als het een meisje wordt…

Diana met haar zoon Harry. Ⓒ Hollandse Hoogte

De naam DIANA werd op Buckingham Palace jarenlang niet hardop uitgesproken. De dood van de prinses van Wales in 1997 deed de stevige troon van KONINGIN ELIZABETH zelfs even wankelen toen haar openlijke rouw, na het verschrikkelijke ongeluk in Parijs, nogal achterbleef bij die van het Britse volk. En daar was ook nog eens een felle scheidingsstrijd van PRINS CHARLES, met de nodige schandalen, aan vooraf gegaan.