Thomas Markle: ’Meghan wordt een fantastische moeder’

Volgens The Sun was Thomas al voor de officiële bekendmaking op de hoogte van het babynieuws. Of dat betekent dat Meghan hem zelf heeft ingelicht, is niet bekend. „Thomas ziet dit als een kans om alle problemen tussen hem, Meghan en Harry op te lossen. Hij wil er zijn voor zijn kleinkind en wil echt aanwezig zijn in het leven van de baby”, zo vertelt een bron.

In de aankondiging van Kensington Palace wordt de naam van Thomas, in tegenstelling tot Meghans moeder Doria Ragland, niet genoemd. Nadat Thomas het nieuws gehoord had, heeft hij zijn dochter Samantha, de halfzus van Meghan, geappt om haar te informeren. Ook zij hoopt dat het kind Meghan en Thomas weer bij elkaar brengt. „Ik hoop dat het weglaten van zijn naam niet met opzet is gedaan. Ik hoop dat mijn vader op een goed moment wordt toegelaten in hun gezin. Als dat niet gebeurt, ben ik niet blij. Het is in het belang van de baby dat mijn vader wordt toegelaten.”

Samantha heeft een kaart gekocht die ze naar Harry en Meghan zal sturen om hen te feliciteren.