Kevin Hart moet weken revalideren na auto-ongeluk

De 40-jarige Amerikaan werd na het ongeluk geopereerd aan zijn rug. Volgens ingewijden mag Kevin eind deze week weer naar huis, maar staat hem een zware periode met veel doktersbezoeken en afspraken bij de fysiotherapeut te wachten. Wel wordt verwacht dat de acteur volledig herstelt.

Kevin zat zondagnacht met twee anderen in een auto toen deze van de weg raakte en in een greppel terechtkwam. De acteur en de eigenaar van de auto raakten allebei gewond aan hun rug. De andere inzittende, een vrouw, had geen medische hulp nodig.