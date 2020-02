Roddelend wicht in fleurig jasje

De Emma uit de titel is Emma Woodhouse: een knappe, slimme en rijke jongedame die in het fictieve dorpje Highbury haar dagen vult met roddelen op theekransjes. Haar voornaamste missie echter, is het koppelen van haar gezelschapsmeisje Harriet aan de opdringerige dominee Elton. Intussen verwaarloost Emma haar eigen liefdesleven en laat zij aanbidders als George Knightley en Frank Churchill wanhopig smachten.

Met Emma. serveert voormalig fotograaf en clipregisseur Autumn de Wilde een alleraardigste bewerking van Austens satirische zedenschets uit 1815. Met een knetterende vormgeving vol fleurige ruisrokken en uitzinnige pluimhoedjes geeft hij de deftige wereld van statige landhuizen en plechtige gebaren een frisse opknapbeurt. Jammer is wel dat dit kleurrijke kostuumdrama net iets te vaak vastloopt in ellenlange dialogen over status, etiquette, hofmakerij en pedante ijdeltuiten.

Gelukkig is daar altijd nog de immer verrukkelijke Bill Nighy. Als Emma’s vader Henry zet hij een hilarische hypochonder neer die overgevoelig is voor tocht en kou. Waardoor hij zich elke avond door zijn bedienden met kamerschermen laat inbouwen. Dit heerlijke heerschap hadden we graag wat meer schermtijd gegund.

✭✭✭