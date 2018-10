Eerste babycadeautjes voor Harry en Meghan

Harry en Meghan maakten maandag bekend dat ze in het voorjaar een kindje verwachten. Daar speelden de Australische gouverneur-generaal Peter Cosgrove en zijn vrouw Lynne handig op in door hen tijdens het officiële ontvangst de eerste babycadeautjes te overhandigen. De hertog en hertogin van Sussex ontvingen een knuffelkangoeroe en twee babyschoentjes. „Dat is zo schattig”, reageerde Meghan. „Het zijn onze eerste cadeaus.”

Ⓒ Hollandse Hoogte

Na het ontvangst door de Cosgroves stond een bezoek aan de dierentuin Taronga Zoo op het programma. Daar stond Harry en Meghan opnieuw een verrassing te wachten toen ze werden voorgesteld aan twee pasgeboren koala’s die naar ze waren vernoemd. Het koppel werd onder meer bijgepraat over het koalafokprogramma.

Favourite Aussie

Harry en Meghan stapten daarna op een bootje om van de haven van Sydney naar de Sydney Opera House te varen, waar tientallen Australiërs hen op stonden te wachten om een glimp van het paar op te vangen. Onder hen was de 98-jarige Daphne Dunne, door Australische media ook wel als Harry’s ’favourite Aussie’ bestempeld. De hoogbejaarde vrouw ontmoette de prins al in 2015 en 2017 en ook nu stond ze weer vol verwachting op hem te wachten.

Harry herkende haar direct en nam de tijd om met Dunne bij te praten. Dit keer kon hij zijn vrouw Meghan aan haar voorstellen, tot grote vreugde van Dunne. „Ik ben ontzettend blij u eindelijk te ontmoeten”, zei Meghan tegen haar. „Ik heb zoveel over u gehoord, allemaal goede dingen.” Harry en Meghan spraken de hoop uit dat ze de volgende keer misschien wel hun kleintje konden voorstellen aan de vrouw.

Ⓒ Hollandse Hoogte