Chance the Rapper chauffeurt voor goede doel

In een filmpje dat het bedrijf maandag deelde is te zien hoe veel passagiers hun chauffeur, die een zonnebril droeg en zich voorstelde als John, totaal niet herkennen. Anderen staan wel versteld als ze zien wie hen naar hun plek van bestemming zal brengen. Eén passagier vraagt de rapper verbaasd: „Weet je wel wie jij bent?”

Chance werkte mee aan het filmpje om gebruikers van de service te vragen geld te doneren aan zijn liefdadigheidsinstelling The New Chance Fund. Dat is een van de goede doelen die wordt gesteund met een instelling van de taxi-app waarbij passagiers het bedrag dat ze moeten betalen naar boven kunnen afronden voor het goede doel.

De opbrengst van de actie gaat naar scholen in armere wijken in Chicago. De rapper zet zich al langer in voor het openbare onderwijs in zijn thuisstad. Vorig jaar zegde hij toe een miljoen dollar te steken in een betere leeromgeving voor minder bedeelde kinderen. Eerder deze maand liet Chance ook weten een miljoen te doneren voor betere zorg voor mensen met psychische problemen in Chicago.