Kendra Wilkinson tekent scheidingspapieren

„Ik heb het alles gegeven dat ik had. Echt waar. Ik ben meer dan trots op mezelf. Ik heb tot de laatste seconde gevochten om het te redden. Nou ja, het leven gaat door. Doei.”, twitterde de realityster. Later liet ze in een aparte tweet weten: „Mijn hoerige kant komt binnenkort naar boven om de bloemetjes buiten te zetten.”

Kendra was jarenlang een van de vriendinnen van Hugh Hefner en vormde met Holly Madison en Bridget Marquardt vijf seizoenen lang The Girls Next Door in de gelijknamige realityserie, die in Nederland te zien was als The Girls Of The Playboy Mansion. In 2008 ontmoette ze footballspeler Hank Baskett en vertrok uit de show. Naast haar eigen realityseries Kendra en Kendra On Top, was de blondine in 2015 ook samen met Hank te zien in Celebrity Marriage Boot Camp, waarin koppels uit hun huwelijksproblemen proberen te komen.

In april dit jaar bevestigde Kendra Wilkinson de scheiding. Wilkinson en Baskett trouwden in 2009. Ze hebben een zoon en een dochter.