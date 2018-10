Zoontje voor The Handmaid’s Tale-actrice

„We zijn gezegend met het grootste geluk in ons leven, onze jongen”, schrijft de actrice bij een foto waarop ze met haar zoontje staat. „Mijn hart is al duizend keer in een miljard stukjes gesmolten.”

De Australische, die eerder te zien was in onder meer series Dexter en Chuck, is al ruim zeven jaar samen met Tim Loden. Vorig jaar traden de twee in het huwelijk en in mei maakten ze bekend dat ze hun eerste kind verwachtten.

Hoe het jongetje heet is nog niet bekend. De 36-jarige noemt het kereltje in haar post Peanut, een veelgebruikte bijnaam voor ongeboren baby’s.