Andrew Lincoln nam niets mee van set The Walking Dead

„Norman steelt elk jaar dingen”, aldus de Brit over zijn collega Norman Reedus, die in de serie Daryl Dixon speelt. „Die heeft denk ik wel 28 kruisbogen thuis liggen. Ik heb hem zo vaak met spullen zien vertrekken.” Lachend: „Volgens mij is ’ie zelfs weleens met een motor weggereden.”

Zelf is de acteur maar één keer op dievenpad gegaan op de set van de zombieserie in Atlanta. „Ik heb ooit een jas meegenomen die ik droeg in ik geloof seizoen twee. Zo’n vervallen Levi-jack. Ik dacht: dit mist niemand. Dus die heb ik achtergehouden, en aan m’n broer gegeven.” Achteraf had hij spijt dat hij zich niet een ander kledingstuk van zijn personage Rick Grimes had toegeëigend. „Ik had voor de laarzen moeten gaan. Rick heeft echt fantastische laarzen.”

Tranen

Andrew maakte dit voorjaar bekend dat hij in het negende seizoen van The Walking Dead, dat afgelopen week is begonnen op Fox, afscheid neemt van de serie. Zijn laatste dag op de set was erg emotioneel, vertelt de acteur. Maar een tranendal werd het niet. „Ik heb niet gehuild. Ik heb al mijn tranen op het scherm gelaten. Ik denk dat Rick Grimes in die negen seizoenen genoeg gehuild heeft voor ons allebei.”

Daarbij maakte collega Norman het Andrew tijdens zijn laatste scène ook lastig om al te verdrietig te zijn. „Hij kroop net buiten het beeld van de camera en begon mijn tenen te kietelen. Dus het was vooral een lollig moment. En dat was prima.”