Kaj van der Voort is ’te saai om te vloggen’

Alhoewel het voormalig bandlid van B-Brave geniet van de luxe die bij zijn werk komt kijken, heeft hij dat naar eigen zeggen niet nodig. „Privéjets, jachten, dure hotels: ik leef echt een jongensdroom. Maar als ik heel eerlijk ben, ga ik nóg liever lekker low-budget met mijn vrienden op vakantie”, aldus Kaj. „Begin deze maand zat ik op Mallorca met vrienden. We hebben alleen maar geslapen, gegeten en gekaart. ’s Avonds dronken we wijn van de avondwinkel. Zo’n vakantie maakt me veel relaxter. Daar heb ik meer van genoten.’”

Dat zulke vakanties voor minder materiaal voor sociale media zorgen, kan de presentator niet veel schelen. „Ik stoor me nogal aan perfecte Instagram-leventjes. Op sociale media zet ik niks in scène, zoals velen dat wel doen. Ik zou me nooit anders voordoen dan ik ben”

Kaj heeft een duidelijk beeld van wat hij wél wil met zijn carrière. „Ik hoop een Martijn Krabbé 2.0 te worden. RTL-programma’s te mogen presenteren en natuurlijk nog te zingen”, aldus de 22-jarige.