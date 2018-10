Smulders en Wahib in film over thuisloze jongeren

Dat hebben producent Pupkin en distributeur Gusto dinsdag bekendgemaakt. In Paradise Drifters valt voor Lorenzo (Smulders), Chloe (Van Waning) en Yousef (Wahib) het vangnet van Jeugdzorg weg. Noodgedwongen beginnen ze aan een reis naar het zuiden van Europa, op zoek naar een betere toekomst.

Peijnenburg maakte eerder de succesvolle en veel bekroonde korte films Cowboys Janken Ook, A Hole in my Heart en Geen koningen in ons bloed. Die laatste film vertelde ook al over een broer en een zus die afhankelijk zijn van Jeugdzorg.

Jonas Smulders is onder meer bekend van zijn rollen in bioscoopfilms Niemand in de stad en Silk Road en de serie Hollands Hoop. Bilal Wahid was eerder te zien in de films Fissa en Broeders en speelt nu een van de hoofdrollen in de hitserie Mocro Maffia.

Paradise Drifters moet in het najaar van 2019 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.