Fernando Halman zag vader zelden

„Mijn moeder deed alles voor me. Toen ik tien was, kreeg mijn moeder een nieuwe relatie met een Nederlandse man. Met hem ging ik frietjes eten. Ik zie hem als mijn vader”, vertelt Halman.

Toen Fernando zijn vader twee jaar geleden confronteerde met zijn gevoelens, hoorde hij de achtergronden, vertelt de presentator in de Volkskrant. „Op dat moment hoorde ik pas het hele verhaal. Ik wist niet dat zijn eigen moeder was overleden toen hij een kind was. Zijn vader kon ook niet voor hem zorgen, die had meerdere kinderen. Mijn vader is een beetje opgevoed door een oudere zus. Hij wist niet hoe familiestructuren werkten, die kende hij niet. Hij wist niet hoe hij zich moest gedragen.”

Halman is zelf ook vader, voedt zijn zoon ook niet samen met diens moeder op. „Ik ben goede vrienden met de moeder van mijn zoon. We zijn nooit samen geweest in een echte relatie. Die zwangerschap, het is gebeurd. Een deel van de week is hij bij me.”